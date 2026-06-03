5G in FVG | parte il monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici

È stato avviato un monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici legati al 5G nella regione. Le nuove centraline di rilevamento saranno installate in aree considerate sensibili. I cittadini potranno consultare i dati raccolti attraverso una mappa georeferenziata accessibile online. La procedura mira a garantire la trasparenza e il controllo sui livelli di esposizione ai campi elettromagnetici nelle diverse zone.

Quali zone sensibili ospiteranno le nuove centraline di rilevamento?. Come potranno i cittadini consultare i dati sulla mappa georeferenziata?. Perché la Regione ha deciso di monitorare costantemente le onde 5G?. Quali sono i limiti di legge applicati alle stazioni radio base?.? In Breve 45% degli impianti regionali (1.300 su 2.866) utilizza già tecnologia 5G. Centraline posizionate per due settimane in scuole, ospedali e aree residenziali. Risultati consultabili tramite mappa georeferenziata sul portale Open Data Fvg. Nel 2025 Arpa Fvg ha registrato zero superamenti su 2.400 misure effettuate. Monitoraggio costante dei campi elettromagnetici in Friuli Venezia Giulia: parte la nuova campagna di rilevazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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