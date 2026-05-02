In Umbria, è stata creata una rete per monitorare i campi elettromagnetici. La rete utilizza nuovi sensori installati in diverse aree, comprese le scuole. I dati raccolti verranno resi disponibili sul sito di Arpa Umbria. L'obiettivo è fornire informazioni aggiornate e trasparenti sui livelli di campo elettromagnetico presenti nel territorio.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi sensori la sicurezza nelle scuole umbre?. Quali dati reali verranno pubblicati sul sito di Arpa Umbria?. Perché le istituzioni hanno deciso di creare una rete regionale?. Dove sono stati installati i dispositivi per il monitoraggio costante?.? In Breve Livelli rilevati a Perugia tra 0,6 e 0,8 Vm contro limite di 15 Vm.. David Grohmann e Andrea Stafisso presentano i dati dei sensori nelle scuole perugine.. Sensori installati a Santa Lucia, Ponte San Giovanni e Ferro di Cavallo.. Giovanni Rubini e Alfonso Morelli coordinano la strategia tra Anci e Arpa Umbria.. Martedì pomeriggio, nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia, le istituzioni umbre hanno tracciato la strategia per un monitoraggio costante dei campi elettromagnetici attraverso una rete regionale coordinata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria: nasce la rete per il monitoraggio dei campi elettromagnetici

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