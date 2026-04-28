Monitoraggio 5G in Friuli | i livelli elettromagnetici sono sicuri

Un monitoraggio condotto in Friuli Venezia Giulia ha rilevato che i livelli di onde elettromagnetiche generati dal 5G sono rispettivamente sotto le soglie consentite dalla normativa vigente. L’agenzia regionale per la protezione ambientale ha pubblicato i risultati aggiornati del 2025, confermando che le emissioni non superano i limiti di sicurezza stabiliti. I dati sono stati raccolti in diverse aree della regione e sono disponibili pubblicamente.

? Cosa sapere Arpa FVG conferma limiti elettromagnetici sicuri nel monitoraggio 2025 in Friuli Venezia Giulia.. I 1.300 impianti 5G regionali operano entro i parametri della normativa nazionale vigente.. Nessun superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici rilevato in Friuli Venezia Giulia nel monitoraggio 2025: l’Arpa conferma la sicurezza degli impianti di telefonia mobile per la popolazione regionale. I dati raccolti dall’osservatorio meteorologico regionale durante l’ultimo anno di attività indicano che i livelli di campo elettrico prodotti dalle infrastrutture di comunicazione non presentano aumenti significativi né rischi per la salute.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monitoraggio 5G in Friuli: i livelli elettromagnetici sono sicuri Notizie correlate Campi elettromagnetici sotto controllo, a Rimini valori molto bassi: livelli sempre sotto la sogliaLe rilevazioni effettuate nel corso del triennio 2023-25 dimostrano come nei punti monitorati - scuole/asili e abitazioni private segnalate perché... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Disponibile il bollettino Arpa FVG sul monitoraggio dei campi elettromagnetici – Anno 2025; Arpa: Antenne 5G, nessun rischio; Campi elettromagnetici in Friuli Venezia Giulia, nessun superamento dei limiti nel 2025; Campi elettromagnetici: Arpa Fvg, nel 2025 nessun superamento dei limiti. Arpa Fvg, disponibile il bollettino sul monitoraggio dei campi elettromagneticiArpa FVG rende disponibile sul proprio sito web il bollettino annuale relativo al monitoraggio dei campi elettromagnetici in Friuli Venezia Giulia per l’anno 2025. Il documento è consultabile e scaric ... triestecafe.it Pericoli del 5G, per l'Arpa la nostra regione non è fuorileggeL'osservatorio meteorologico regionale, in seguito a migliaia di controlli, ha stabilito che anche i nuovi impianti 5G non sono un rischio per la salute della popolazione, che non sarebbe esposta in m ... triesteprima.it Ca’ Foscari: monitoraggio sulle reti d’impresa da Venezia Leggi l'articolo su Green&Salus , la sezione tematica di #GVperTE, il nuovo spazio del giornalismo digitale di Gente Veneta: LINK nei commenti! Ricordati di ISCRIVERTI per ricevere tutti i nuovi a - facebook.com facebook La portualità italiana e il suo monitoraggio Mercoledì 29 aprile presentazione dei nuovi Geo Database ISPRA: Assetto delle Opere Marittime Aree di Trasformazione Portuali Programma e iscrizioni isprambiente.gov.it/it/events/la-p… x.com