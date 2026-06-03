58esima edizione del Pendìo

Da baritoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 58esima edizione del Pendìo si avvicina, con la consegna delle opere in concorso già avviata. Dal 3 al 20 giugno, gli artisti che soddisfano i requisiti dell’avviso potranno consegnare o spedire le proprie opere per partecipare alla manifestazione. La selezione si svolgerà nel rispetto delle scadenze stabilite, con le candidature che devono essere presentate entro il termine indicato. La mostra è prevista per questa edizione, come nelle precedenti.

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La è alle porte: al via la consegna delle opere in concorsoDal 3 al 20 giugno gli artisti che rientrano nei criteri previsti dall’avviso potranno consegnare o spedire le opere da candidare alla 58esima edizione de Il Pendìo.Possono partecipare al concorso tutti gli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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