Inizia a Narni la 58esima edizione della Corsa all' Anello alle 18 Lettura del Banno in piazza dei Priori
Comincia stasera (giovedì 23 aprile) la 58esima edizione della Corsa all'Anello di Narni. La manifestazione prenderà il via, come di consueto alle 18 in piazza dei Priori con la rievocazione riguardante la "Lettura del Banno". Dalla loggia del banditore, come nel Medioevo, il banditore leggerà il.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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