A Veronafiere la 58esima edizione di Vinitaly

A Verona, presso la sede di Veronafiere, si terrà la 58esima edizione di Vinitaly, un evento che coinvolge produttori di vino italiani e internazionali. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di presentare novità e prodotti provenienti da diverse regioni e paesi. Durante l’edizione, sono previste degustazioni, incontri e esposizioni dedicati al settore vinicolo. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario del settore.

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