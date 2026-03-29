A Zenica, la squadra locale giocherà con un pubblico limitato a 9.000 spettatori, a causa di una sanzione della FIFA che ha imposto restrizioni sull'affitto dei balconi dei palazzi circostanti lo stadio. La decisione interesserà le prossime partite e ha portato la comunità a cercare alternative per sostenere la nazionale durante le gare. La restrizione si applica esclusivamente all'impianto vicino Sarajevo.

La chiamano notte epica perché, a Zenica, non c’è bosniaco che non creda al colpo a effetto destinazione America. Il piccolo stadio nel cuore della città industriale a 70 chilometri a nord di Sarajevo sarà a capienza limitata: non 15.600 spettatori, ma poco meno di novemila perché c’è da scontare una sanzione Fifa. E, allora? Ecco l’ultima novità di queste ore: i proprietari delle case con vista campo da gioco hanno messo in affitto i loro balconi o le loro terrazze per creare spalti alternativi, rumorosi, pieni di gente. Tradotto: ci saranno persone che guarderanno la partita da qualsiasi punto intorno allo stadio per dare vita alla già citata notte epica come si aspettano in Bosnia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zenica ci crede: stadio a capienza ridotta, in affitto i balconi dei palazzi per tifare Bosnia

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