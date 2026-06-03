Quattro braccianti migranti sono morti bruciati vivi in un incendio ad Amendolara, nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani, accusati di omicidio plurimo aggravato. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La vicenda ha portato all’attenzione il tema dell’immigrazione clandestina, anche se un portavoce ha dichiarato che non si tratta dell’unico problema legato alla questione.

Quattro braccianti migranti sono stati uccisi bruciati vivi ad Amendolara, nel Cosentino, e la procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani, accusati di omicidio plurimo aggravato. Il caso ha suscitato molta attenzione alle cronache e se n'è discusso anche in diretta a 4 di Sera, trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista Paolo Del Debbio su Rete 4, dov'è intervenuto anche il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone. Chiunque abbia il cuore e la testa al posto giusto può solo provare orrore, nausea, davanti a questa infamia, a questa infamia - ha detto - È perfino ingiusto parlare di bestie, perché le bestie queste cose non le farebbero ad altre bestie". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 4 di Sera, braccianti arsi vivi. Capezzone: "Immigrazione clandestina non è unico problema"

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