Francesco Vecchi approda su Rete 4 | condurrà 4 di Sera News da giugno

Da giugno, il giornalista e conduttore approda su Rete 4 per condurre il programma 4 di Sera News. La sua presenza in prima serata segna un nuovo passo nella sua carriera televisiva, dopo aver lavorato in altri contesti di informazione. La trasmissione andrà in onda durante il periodo estivo e sarà uno degli appuntamenti principali della rete in questa stagione. La sua esperienza precedente e il ruolo di conduttore saranno al centro del nuovo spazio televisivo.

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L’estate televisiva di Francesco Vecchi sarà tutt’altro che silenziosa. Il giornalista e conduttore milanese, volto storico di Mattino Cinque su Canale 5, è pronto a sbarcare su Rete 4 alla guida di 4 di Sera News, la versione estiva del talk show di access prime time normalmente condotto da Paolo Del Debbio. Stando a quanto comunicato da Mediaset, il cambio di guardia è fissato per lunedì 30 giugno: da quella data, Mattino Cinque cederà il passo a Morning News, condotto da Dario Maltese, con l’ultima puntata del programma mattutino con Vecchi e Federica Panicucci prevista per venerdì 27 giugno. Contestualmente, Vecchi farà il suo esordio nell’ access di Rete 4 con 4 di Sera News. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Francesco Vecchi approda su Rete 4: condurrà 4 di Sera News da giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Da Mattino Cinque a 4 di Sera News: il nuovo incarico di Francesco Vecchi Francesco Vecchi alla guida di 4 di Sera NewsUna volta terminata la stagione di Mattino Cinque, Francesco Vecchi non starà a lungo in vacanza.