Discussione durissima nel talk “Ore 14 Sera“, nella puntata del 21 maggio. Mentre si stava parlando del delitto di Garlasco, il giornalista Piero Colaprico si è scontrato con Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi. A un certo punto i toni si sono alzati arrivando al limite dell’insulto. Milo Infante ha mostrato irritazione per il comportamento tenuto dai due ospiti, perdendo la pazienza un paio di volte. Scontro tra Piero Colaprico e Antonio De Rensis, Milo Infante spazientito Milo Infante a Colaprico: "Vai avanti" I documenti mostrati in studio Scontro tra Piero Colaprico e Antonio De Rensis, Milo Infante spazientito A innescare il botta e risposta è stata la convinzione di Colaprico che l’avvocato De Rensis sia entrato nel collegio difensivo di Alberto Stasi nel 2016. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, scontro De Rensis - Colaprico a Ore 14 Sera a colpi di "ignorante": Milo Infante perde la pazienza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, De Rensis e Bruzzone commentano le foto inedite di Sempio - Vita in diretta 02/12/2025

Sullo stesso argomento

Garlasco, Milo Infante legge e l’avvocato De Rensis è sconvolto e furioso: cosa scopre in diretta a Ore 14Il nome di Alberto Stasi continua a occupare un posto centrale nel dibattito giudiziario e mediatico italiano.

“Porto tutto in procura”. Garlasco, De Rensis polemico da Milo InfanteLa vicenda del delitto di Garlasco continua a far discutere anche a distanza di anni, alimentando dibattiti televisivi e nuove polemiche.

Garlasco, scintille a Ore 12. De Rensis: Ora è una cosa tra me e Stefania CappaCon la nuova indagine per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, che vede al centro Andrea Sempio, e l'iter per la richiesta di revisione della sentenza definitiva di Alberto Stasi, si intrecciano alt ... msn.com

Caso Garlasco, l’avvocato di Alberto Stasi De Rensis querelato da Stefania Cappa: Per me è il giorno più belloDopo la notizia della riapertura delle nuove indagini su Garlasco, oggi per me è il giorno più bello nell’ultimo anno e mezzo, il giorno in cui finalmente ... ilmattino.it