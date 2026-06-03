Dopo quattro anni e mezzo, l’attaccante ha lasciato la Juventus. La sua permanenza è stata caratterizzata da gol e fischi, con momenti di successo alternati a contestazioni. Ora il club si trova di fronte alla necessità di trovare una soluzione per il reparto offensivo. La decisione di rescindere il contratto è stata ufficializzata, segnando la fine di un’epoca. La squadra si prepara a un nuovo assetto senza l’attaccante.

di Marco Baridon L’avventura di Vlahovic con la Juventus è arrivata al capolinea: una storia che non ha sempre avuto capitoli positivi. E ora cosa succede?. È stato un amore vissuto costantemente sulle montagne russe, quello tra la Juventus e il suo bomber. Una scintilla scoccata in un freddo gennaio, carica di promesse e di speranze. Vi ricordate il debutto di Vlahovic contro il Verona? Il pallonetto morbido, la corsa sotto la curva, quelle dita portate alla testa e al cuore. Sembrava l’inizio di una favola perfetta per l’attaccante serbo. E quando in Champions League, contro il Villarreal, a Vlahovic sono bastati appena 32 secondi per far tremare l’Europa, abbiamo tutti pensato di aver trovato un nuovo Re. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - 4 anni e mezzo di amore e odio: l’era Vlahovic è arrivata al capolinea, tra gol e fischi. Ora si apre un grande problema per la Juventus – VIDEO di Marco Baridon

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