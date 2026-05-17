Juve Fiorentina Marco Baridon a caldissimo | Ogni giocatore deve farsi un esame di coscienza Ecco il grande problema di questa squadra – VIDEO

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una recente analisi della partita tra Juventus e Fiorentina, un commentatore ha sottolineato che ogni calciatore dovrebbe riflettere sulle proprie prestazioni. Ha anche indicato che questa potrebbe essere una delle principali difficoltà della squadra. La discussione si è concentrata sulle prestazioni individuali e sulla necessità di un miglioramento collettivo. Il commento si è svolto in un contesto di approfondimento calcistico, senza riferimenti a fatti o nomi specifici.

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di Marco Baridon Juve Fiorentina, Marco Baridon a caldissimo: «Ogni giocatore deve farsi un esame di coscienza. L’analisi dopo il match dello Stadium. Nell’immediato post-partita di Juve Fiorentina, il giornalista  Marco Baridon  ha analizzato il pesante tracollo della squadra guidata da  Luciano Spalletti nel format social “ A caldissimo “. Secondo il suo parere, al di là dei palesi limiti tecnici e tattici emersi sul terreno di gioco nel corso dei novanta minuti, l’ambiente bianconero continua a pagare a carissimo prezzo un atavico problema di  personalità  e di  senso di responsabilità. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La squadra sembra sciogliersi proprio nei momenti cruciali della stagione, evidenziando una preoccupante fragilità mentale collettiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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