30 CFU ex art 13 MasterMnemosineit | aperte le iscrizioni per la seconda abilitazione dopo TFA 60 30 e 36 CFU
Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di abilitazione da 30 CFU ex art. 13 sul sito MasterMnemosine.it. Questi percorsi sono destinati a docenti già abilitati o specializzati sul sostegno e rappresentano una seconda possibilità di abilitazione dopo il TFA. Sono disponibili anche percorsi da 60, 30 e 36 CFU. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a data da definirsi.
Su www.MasterMnemosine.it sono aperte le iscrizioni ai percorsi abilitanti 30 CFU ex art. 13 rivolti a docenti già abilitati o specializzati sul sostegno. Una possibilità strategica per chi, dopo TFA, 60 CFU, 30 CFU o 36 CFU, vuole conseguire una seconda abilitazione e ampliare le opportunità nelle graduatorie scolastiche. Sono aperte le iscrizioni ai percorsi abilitanti 30 CFU ex art. 13, previsti dal DPCM 4 agosto 2023 e rivolti ai docenti già abilitati o specializzati sul sostegno che intendono conseguire una seconda abilitazione su un’altra classe di concorso. Una volta ottenuta la prima abilitazione o la specializzazione sul sostegno, sarà infatti possibile accedere ai 30 CFU ex art. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CORSI ABILITANTI MNEMOSINE 60 CFU E 30 CFU
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Università eCampus: XI edizione 30 CFU ex art.13, per ottenere una seconda abilitazione dopo i percorsi 60, 30 e 36 CFUL'università eCampus ha annunciato la pubblicazione del bando per la XI edizione dei percorsi abilitanti di 30 CFU, ai sensi dell'articolo 13.
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