30 CFU ex art 13 MasterMnemosineit | aperte le iscrizioni per la seconda abilitazione dopo TFA 60 30 e 36 CFU

Notizia in breve

Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di abilitazione da 30 CFU ex art. 13 sul sito MasterMnemosine.it. Questi percorsi sono destinati a docenti già abilitati o specializzati sul sostegno e rappresentano una seconda possibilità di abilitazione dopo il TFA. Sono disponibili anche percorsi da 60, 30 e 36 CFU. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a data da definirsi.