30 CFU ex art 13 MasterMnemosineit | aperte le iscrizioni per la seconda abilitazione dopo TFA 60 30 e 36 CFU

Da orizzontescuola.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di abilitazione da 30 CFU ex art. 13 sul sito MasterMnemosine.it. Questi percorsi sono destinati a docenti già abilitati o specializzati sul sostegno e rappresentano una seconda possibilità di abilitazione dopo il TFA. Sono disponibili anche percorsi da 60, 30 e 36 CFU. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a data da definirsi.

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Su www.MasterMnemosine.it sono aperte le iscrizioni ai percorsi abilitanti 30 CFU ex art. 13 rivolti a docenti già abilitati o specializzati sul sostegno. Una possibilità strategica per chi, dopo TFA, 60 CFU, 30 CFU o 36 CFU, vuole conseguire una seconda abilitazione e ampliare le opportunità nelle graduatorie scolastiche. Sono aperte le iscrizioni ai percorsi abilitanti 30 CFU ex art. 13, previsti dal DPCM 4 agosto 2023 e rivolti ai docenti già abilitati o specializzati sul sostegno che intendono conseguire una seconda abilitazione su un’altra classe di concorso. Una volta ottenuta la prima abilitazione o la specializzazione sul sostegno, sarà infatti possibile accedere ai 30 CFU ex art. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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