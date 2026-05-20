Università eCampus | XI edizione 30 CFU ex art13 per ottenere una seconda abilitazione dopo i percorsi 60 30 e 36 CFU

L'università eCampus ha annunciato la pubblicazione del bando per la XI edizione dei percorsi abilitanti di 30 CFU, ai sensi dell'articolo 13. Questa iniziativa permette di ottenere una seconda abilitazione professionale, completando percorsi precedenti di 60, 36 o 30 CFU. Il bando riguarda le iscrizioni e le modalità di partecipazione, con scadenze e requisiti specifici. La procedura si rivolge a coloro che intendono ampliare le proprie qualifiche professionali attraverso questa nuova edizione del percorso.

L’università eCampus ha pubblicato il bando relativo alla XI edizione dei percorsi abilitanti da 30 CFU ex art. 13 previsti dal DPCM 4 agosto 2023. Le iscrizioni sono aperte fino all’8 luglio 2026. La nuova edizione interessa in modo particolare i docenti che stanno attualmente frequentando i percorsi abilitanti: Una volta concluso il percorso e. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Percorsi Abilitanti 30 CFU per Docenti Università Degli Studi LINK Iscrizioni Fino al 6 Marzo 2026

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