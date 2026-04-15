30 CFU ex art 13 MasterMnemosineit | percorso per docenti già abilitati in partenza il 2 maggio esame finale entro il 30 giugno

Il percorso di 30 CFU ex art. 13, organizzato da MasterMnemosine.it, inizia il 2 maggio e si rivolge a docenti già abilitati o specializzati sul sostegno. L'esame finale deve essere sostenuto entro il 30 giugno. Il corso rappresenta una possibilità per coloro che intendono completare il percorso formativo e acquisire i crediti necessari. La partecipazione è rivolta a coloro che soddisfano i requisiti di accesso stabiliti dall'organizzazione.