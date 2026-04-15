30 CFU ex art 13 MasterMnemosineit | percorso per docenti già abilitati in partenza il 2 maggio esame finale entro il 30 giugno
Il percorso di 30 CFU ex art. 13, organizzato da MasterMnemosine.it, inizia il 2 maggio e si rivolge a docenti già abilitati o specializzati sul sostegno. L'esame finale deve essere sostenuto entro il 30 giugno. Il corso rappresenta una possibilità per coloro che intendono completare il percorso formativo e acquisire i crediti necessari. La partecipazione è rivolta a coloro che soddisfano i requisiti di accesso stabiliti dall'organizzazione.
È in partenza il 2 maggio il percorso 30 CFU ex art. 13 MasterMnemosine.it rivolto a docenti già abilitati o specializzati sul sostegno. Durata di 6 settimane, lezioni online sincrone e calendario flessibile. Esame finale entro il 30 giugno. Incremento del punteggio fino a 36 punti nelle GPS sostegno. Nel quadro della riforma della formazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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30 CFU ex art. 13: Università Link attiva il nuovo ciclo per docenti già abilitati e specializzati. Tutte le novità sulle classi di concorso. Iscrizioni aperte fino al 6 marzoL’Università degli Studi Link ha attivato il percorso abilitante da 30 CFU ex art.