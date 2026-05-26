Al via il Campania Young Festival al Teatro dei Piccoli di Napoli

Da napolitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Campania Young Festival è iniziato il 26 maggio alle 9 al Teatro dei Piccoli di Napoli. L’evento, finanziato dalla Regione Campania, si inserisce nel progetto Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!. La manifestazione si svolge con il coinvolgimento di giovani e organizzazioni locali, con attività programmate fino a data da definire. La partecipazione è aperta e gratuita, con vari appuntamenti dedicati a promuovere l’iniziativa tra i giovani della regione.

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Parte il 26 maggio alle ore 9 il progetto Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!, evento finanziato dalla Regione Campania, Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport.Un vero e proprio Festival, in programma dal 26 al 29 maggio nel Teatro dei Piccoli a Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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