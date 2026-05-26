Al via il Campania Young Festival al Teatro dei Piccoli di Napoli

Notizia in breve

Il Campania Young Festival è iniziato il 26 maggio alle 9 al Teatro dei Piccoli di Napoli. L’evento, finanziato dalla Regione Campania, si inserisce nel progetto Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!. La manifestazione si svolge con il coinvolgimento di giovani e organizzazioni locali, con attività programmate fino a data da definire. La partecipazione è aperta e gratuita, con vari appuntamenti dedicati a promuovere l’iniziativa tra i giovani della regione.