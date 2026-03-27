Poesie e disegni dei bambini per i ricoverati all' ospedale di Senigallia

Lo scorso 21 marzo, primo giorno di primavera, i pazienti ricoverati nell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia hanno ricevuto una sorpresa, composta da poesie e disegni realizzati dai bambini. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Sanitart e ha portato un momento di allegria e vicinanza ai degenti. La consegna è avvenuta durante il pasto, coinvolgendo i bambini e il personale dell’ospedale.

I doni artistici sono stati distribuiti assieme ai pasti. Il merito è di Sanitart e di alcune maestre e dirigenti scolastiche SENIGALLIA – Grazie a Sanitart, lo scorso 21 marzo, primo giorno di primavera, i pazienti ricoverati nell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia hanno ricevuto, insieme al vitto, una sorpresa. Un’idea che ha richiesto il coinvolgimento di tanti, in primis del personale di cucina e di reparto, e molto apprezzata da tutti e dalla direzione medica di presidio. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum sulla giustizia, aperti i seggi ad Ancona: si vota fino alle 23. I dati sull'affluenza di domenica 22 marzo 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Poesie e disegni dei bambini per i ricoverati all'ospedale di Senigallia Articoli correlati Il sogno di Camilla Monguzzi, morta di tumore a 14 anni, è realtà: donate all'ospedale 17 poltrone letto per i genitori dei bambini ricoveratiIl tumore l'ha portata via a soli 14 anni, prima che Camilla Monguzzi riuscisse a realizzare un sogno: sostituire le poltrone letto per i genitori... HeArt of Gaza: la mostra internazionale dei disegni dei bambini della StrisciaTutto pronto per HeART of Gaza – L’Arte dei Bambini dal Cuore della Striscia di Gaza, la mostra internazionale itinerante che sarà visitabile fino al... Aggiornamenti e notizie su Poesie e disegni dei bambini per i... Temi più discussi: Studenti dell'Ippolito Nievo protagonista del concorso poesie e disegno in memoria di Rebecca Aretini; Al Lanificio Conte di Schio i bambini raccontano la gentilezza tra disegni, poesie e storie dai banchi di scuola; Che cos’è il metodo Caviardage: come sperimentare con i testi; Che cosa sognano i bambini di Gaza? Lo raccontano con l’arte in un progetto UNICEF. La voliera senza reti: disegni di Omar Galliani per le poesie di Zingonia ZingoneLa voliera senza reti di Zingonia Zingone è un piccolo capolavoro di parole e di segno, pubblicato del raffinatissimo editore di Faenza Lamberto Fabbri. Le poesie di Zingonia, poetessa e scrittrice ... exibart.com Papa Francesco, i disegni dei piccoli pazienti del Bambino GesùDisegni con messaggi, consigli e poesie dei piccoli pazienti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per Papa Francesco. Caro Papa ti consiglio di leggere tanti libri, suggerisce Eugenio. Caro Papa ... tgcom24.mediaset.it "Far poesie è come far l’amore: non si saprà mai se la propria gioia è condivisa." (Cesare Pavese) - facebook.com facebook «Come un pezzo di ghiaccio su una stufa rovente la poesia deve cavalcare il proprio scioglimento». Robert Frost, "Fuoco e ghiaccio. Poesie". Edizione con testo a fronte, traduzione di Silvia Bre e a cura di Ottavio Fatica. adelphi.it/libro/97888459… x.com