Poesie e disegni dei bambini per i ricoverati all' ospedale di Senigallia

Da anconatoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 21 marzo, primo giorno di primavera, i pazienti ricoverati nell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia hanno ricevuto una sorpresa, composta da poesie e disegni realizzati dai bambini. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Sanitart e ha portato un momento di allegria e vicinanza ai degenti. La consegna è avvenuta durante il pasto, coinvolgendo i bambini e il personale dell’ospedale.

I doni artistici sono stati distribuiti assieme ai pasti. Il merito è di Sanitart e di alcune maestre e dirigenti scolastiche SENIGALLIA – Grazie a Sanitart, lo scorso 21 marzo, primo giorno di primavera, i pazienti ricoverati nell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia hanno ricevuto, insieme al vitto, una sorpresa. Un’idea che ha richiesto il coinvolgimento di tanti, in primis del personale di cucina e di reparto, e molto apprezzata da tutti e dalla direzione medica di presidio. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum sulla giustizia, aperti i seggi ad Ancona: si vota fino alle 23. I dati sull'affluenza di domenica 22 marzo 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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