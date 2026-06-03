2° Trofeo ciclistico giovanile copertinese e Neuroperformance all' Apulia Sport Convention
Il 7 giugno si è svolta a Galatina la seconda edizione del Trofeo Ciclistico Giovanile Copertinese, con la partecipazione di numerosi giovani atleti. Il 20 giugno, all'Apulia Sport Convention, è stato presentato il sistema “Neuroperformance”, un metodo innovativo nel settore delle neuroscienze applicate allo sport. Due eventi, uno dedicato al ciclismo giovanile e l’altro all’innovazione neuroscientifica, sono stati organizzati da “Nova Mentis” a pochi giorni di distanza.
GALATINA - Dalla seconda edizione del Trofeo Ciclistico Giovanile Copertinese (7 giugno) al debutto del rivoluzionario sistema “Neuroperformance” all’Apulia Sport Convention (il 20 giugno), raddoppiano a giugno gli appuntamenti targati “Nova Mentis”, tra ciclismo giovanile e neuroscienze. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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