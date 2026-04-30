Torneo giovanile Ufficializzati i gironi del Trofeo Marche
Sono stati comunicati i gruppi del Trofeo Marche, il torneo giovanile di calcio organizzato dalla Cluentina, alla sua 29ª edizione. La competizione coinvolge 29 squadre divise nei vari gironi, che si sfideranno durante le fasi preliminari. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di giovani calciatori provenienti da diverse aree della regione.
Riflettori puntati sul Trofeo Marche, manifestazione calcistica giovanile della Cluentina giunta alla 29ª edizione che vedrà al via 29 squadre. Il torneo incomincerà il 25 maggio e si concluderà il 28 giugno con la finale in programma al Tonino Seri di Macerata della manifestazione riservata ai Giovanissimi Under 14. Le squadre iscritte sono state suddivise in sette raggruppamenti: Girone A: Treiese, Union Picena, Fabriano Cerreto, Atletico Porto Sant’Elpidio, Vigor Castelfidardo.. Girone B: Salesiana Vigor, Polisportiva U. Mandolesi, Portuali Calcio, Aurora Calcio Jesi.. GIRONE C: Academy Civitanovese, Moie Vallesina, Camerano, Invictus.. Girone D: Osimana, Sangiustese VP, Passatempese, Maceratese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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