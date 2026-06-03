2 giugno | scontro tra parata militare e movimenti di protesta

Il 2 giugno si sono verificati scontri tra la parata militare e gruppi di protesta a Roma. Durante le manifestazioni, alcune persone sono state fermate con materiale considerato pericoloso. Le autorità hanno risposto con interventi di polizia e fermo di alcuni attivisti. Sono state segnalate scritte contro la Premier sulla via pubblica, e le forze dell’ordine hanno agito per rimuoverle. Nessun dettaglio su eventuali incidenti o feriti.

Chi sono gli attivisti fermati con materiale pericoloso a Roma? Come hanno reagito le autorità alle scritte contro la Premier? Perché i movimenti antimilitaristi chiedono di abolire la parata? Quali misure legali hanno colpito i manifestanti di Extinction Rebellion??? In Breve Ilaria Salis propone di eliminare la parata militare per favorire carattere civile. Sei attivisti Extinction Rebellion fermati a Roma con fumogeni e striscioni sequestrati. Fogli di via obbligatori per i m . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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