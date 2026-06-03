Il 2 giugno si è celebrato con un forte senso di orgoglio nel mondo del motorsport, dove piloti italiani come Antonelli, Bezzecchi, Minì e Bulega si sono distinti nelle competizioni. Il tricolore ha sventolato in diverse occasioni, sia tra i giovani emergenti sia tra i veterani che continuano a dominare le piste. Le gare si sono svolte in ambienti caratterizzati da benzina e bandiere, con il cuore che batteva all’unisono tra i partecipanti.

Un 2 Giugno che profuma di benzina e bandiere: nelle piste e nei box il cuore batte all’unisono, e il tricolore sale dove conta, tra giovani che non tremano e veterani che spianano la strada. Un orgoglio calmo, concreto, pronto a far rumore quando si accende il semaforo verde. 2 Giugno: L’orgoglio nazionale nel motorsport mai così forte, secondo il presidente Aci La Russa – Tricolore al vertice con Antonelli, Bezzecchi, Minì e Bulega. Capita, in certi giorni, di sentire l’Italia più vicina. Oggi è uno di quei giorni. Lo vedi negli sguardi in griglia, nelle tute stese al sole del paddock, nelle tribune che sembrano cantare. L’aria dice che l’ orgoglio nazionale del nostro motorsport è vivo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - 2 Giugno: L’Orgoglio Nazionale nel Motorsport Mai Così Forte, Secondo il Presidente Aci La Russa – Tricolore al Vertice con Antonelli, Bezzecchi, Minì e Bulega

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