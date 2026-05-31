Dopo la gara vinta al Mugello, i due piloti italiani del motorsport si sono abbracciati nel parco chiuso. Uno dei due è il vincitore della corsa, mentre l’altro è il leader della classifica generale. I due si sono confrontati con entusiasmo, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La scena è stata immortalata da diversi fotografi e ha fatto il giro dei social media, diventando un momento simbolo per gli appassionati di sport motoristici.

Resterà forse uno dei momenti più iconici della domenica del Mugello: l'abbraccio tra Marco Bezzecchi e Kimi Antonelli dopo il GP d'Italia appena vinto dal romagnolo. Perché? Perché in questo momento sono i due piloti che stanno dominando le due categorie più importanti del motorsport, la MotoGP nelle moto e la F1 nelle auto. Per l'Italia dei motori è un'immagine quasi magica. Kimi è venuto questo weekend per godersi la gara e vedere gli amici piloti, soprattutto gli italiani, compreso Pecco Bagnaia, con cui si è intrattenuto a lungo ai box della Ducati. E al termine della corsa, in parco chiuso, si è abbracciato con grande calore con Marco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi-Antonelli, quel magico abbraccio tra i due numeri 1 azzurri del motorsport

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