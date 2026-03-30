In una domenica storica per il motorsport italiano, piloti nazionali si sono aggiudicati le tappe di F1, Superbike e MotoGP. Nella massima categoria delle quattro ruote, un pilota italiano ha concluso in prima posizione in una gara di Formula 1. Nella Superbike, un altro italiano ha conquistato la vittoria in una competizione mondiale. Infine, nelle corse motociclistiche, due italiani hanno trionfato nelle rispettive gare di MotoGP, segnando una giornata senza precedenti per il motorsport italiano.

L’Italia ha vissuto una domenica memorabile, mai assaporata nella storia dei motori: vincere nelle tre categorie di riferimento a livello internazionale nella stessa giornata non era mai successo alle nostre latitudini. Kimi Antonelli, Marco Bezzecchi e Nicolò Bulega hanno dettato legge nelle rispettive prove e si sono tra l’altro issati in testa alle classifiche dei rispettivi Mondiali, scrivendo una pagina che rimarrà per sempre nella memoria dell’intero movimento tricolore. Tutto è incominciato in mattinata, quando il 19enne bolognese ha trionfato nel GP del Giappone: festa grande sull’iconico tracciato di Suzuka per Kimi Antonelli, una settimana dopo il primo successo in carriera in F1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Superbike e MotoGP: ha vinto solo l’Italia! La domenica indelebile dei motori con Antonelli, Bulega e Bezzecchi

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