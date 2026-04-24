La pernacchia dell' Ue ai compagni

Si è scatenata una reazione di sorpresa tra i membri del partito alla notizia di una comunicazione ufficiale dell'Unione europea, considerata come una presa di posizione negativa. La situazione ha generato un forte disagio tra i rappresentanti, che hanno cercato di chiarire o smentire la notizia, coinvolgendo anche figure di rilievo del partito. Nel frattempo, si sono moltiplicate le chiamate e le discussioni interne, mentre si cerca di capire come rispondere alla comunicazione europea.

Panico al Nazareno. Chiamate Guareschi. «Ma è morto da tempo». E allora qualcuno di efficace nel contrordine compagni. Le parole dell'avvocatura dell'Unione Europea sono pietre durissime sulla propaganda rossa contro le politiche migratorie dell'Italia: nulla da eccepire sugli hub in Albania. Tante chiacchiere al vento contro il governo Meloni spazzate via al pari di quella "giustizia" che, loro sì, volevano asservita, suddita, obbediente. Impazzirà Elly Schlein che, poche ore prima delle affermazioni di chi il diritto europeo lo conosce meglio di lei, aveva diffuso un video clamorosamente smentito, come fa notare acutamente la deputata di FdI Sara Kelany.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La pernacchia dell'Ue ai «compagni» Notizie correlate Dumfries svela: «I miei compagni dell’Italia? Non sono in contatto con loro, ma spero di vederli ai Mondiali»Mercato Milan, prende quota l’idea Bellanova: primi contatti con entourage e Atalanta, e c’è anche un vantaggio… Calciomercato Milan, pronto un... Dumfries confessa: «Contento di essere tornato ma non sono ancora al 100%. Ai miei compagni dell’Italia dico…»di Alberto PetrosilliDumfries, in conferenza stampa prima dell’amichevole con l’Ecuador, ha parlato delle sue condizioni fisiche e non solo Denzel...