2 Giugno Ardea celebra la Repubblica sulla rocca antica

Il 2 giugno, nella piazza principale di Ardea, si è tenuta la cerimonia per la Festa della Repubblica, svolta sulla rocca antica del paese. La piazza, affollata di cittadini, ha ospitato il corteo e le bandiere italiane. La manifestazione si è conclusa con un discorso ufficiale e l’alzabandiera. La cerimonia si è ripetuta ogni anno in questa stessa location.

Ardea, 3 giugno 2026 – Si è svolta nella piazza principale di Ardea, situata sull’antica rocca del paese, la cerimonia per la Festa della Repubblica, che ricorre il 2 giugno. A dare inizio alla celebrazione è stata la banda musicale della città di Ardea. La piazza era gremita da tanti cittadini provenienti dai vari quartieri e dalle diverse zone del territorio rutulo. Alla cerimonia hanno preso parte anche i militari dell’ Arma dei Carabinieri, con il comandante della locale Tenenza, presenza che rappresenta un importante presidio di sicurezza per i cittadini rutuli e per i villeggianti. Commovente il discorso del sindaco Maurizio Cremonini, affiancato dalla vicesindaca, alla presenza di numerosi politici e assessori, attuali e passati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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