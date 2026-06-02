2 giugno Perugia celebra la Repubblica

Il 2 giugno, a Perugia, si è svolta una cerimonia per l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Alle 9.30, presso il monumento ai caduti dell’Ara Pacis, un picchetto interforze ha reso onori ai Gonfaloni della Regione Umbria, della Provincia e della Città di Perugia, oltre al Prefetto della Provincia. La cerimonia si è svolta in modo formale senza altre iniziative pubbliche o interventi.

Perugia celebra l’ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Alle 9.30, presso il monumento ai caduti dell’Ara Pacis, un picchetto interforze ha reso gli onori ai Gonfaloni della Regione Umbria, della Provincia e della Città di Perugia, nonché al Prefetto della Provincia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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