Dalle ore 21.00 di lunedì 1° giugno sino alle ore 23.59 di martedì 2 giugno 2026, con sospensione nelle ore diurne, la facciata principale di Palazzo Chigi su Piazza Colonna sarà impreziosita da un innovativo e immersivo spettacolo di proiezioni architetturali 3D dedicato alla Festa della Repubblica. Il videomapping proporrà una sequenza di composizioni e scomposizioni virtuali in dialogo con gli elementi architettonici dell’edificio, alternati a richiami simbolici al Tricolore, in un racconto che unisce innovazione tecnologica e memoria istituzionale. Lo spettacolo culminerà con la proiezione sulla facciata di Palazzo Chigi del logo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 2 giugno, la facciata di Palazzo Chigi celebra la Festa della Repubblica

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