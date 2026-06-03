Da ieri alle 16, sono stati aperti al pubblico il complesso di Montecitorio e quello di Vicolo Valdina, in occasione della Festa della Repubblica. Per l’occasione, sono state allestite mostre e installazioni temporanee in vari spazi. Le visite si sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e senza restrizioni di orario. L’evento celebra gli 80 anni dalla proclamazione della Repubblica italiana.

ROMA – Sono iniziati ieri pomeriggio alle 16 gli ingressi a Montecitorio in occasione della Festa della Repubblica. Ad accogliere il pubblico, le note della Banda musicale della Guardia di Finanza. Il percorso di visita attraversa le principali sale di rappresentanza della Camera dei deputati, con tappe, tra le altre, nella Sala della Lupa, dove è allestita la mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”, dedicata agli 80 anni della Repubblica, dell’Assemblea Costituente e del primo voto delle donne, e nell’Aula di Montecitorio. Aperto al pubblico anche il complesso di Vicolo Valdina, nel cuore di Campo Marzio, dove è ospitata l’esposizione dell’Ansa dedicata alle donne della Repubblica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 2 giugno: aperti Montecitorio e il complesso di Vicolo Valdina. Mostre e allestimenti speciali per gli 80 anni della Repubblica

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