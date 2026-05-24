Il 2 giugno, per la Festa della Repubblica, Montecitorio apre le sue porte al pubblico con un'edizione straordinaria. La visita riguarda anche Vicolo Valdina, che sarà accessibile ai visitatori. La giornata prevede l'apertura di spazi normalmente chiusi al pubblico, offrendo l'opportunità di esplorare il palazzo e il vicolo. L’evento si svolge tutto in un’unica giornata, con ingresso libero.

ROMA – Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, edizione straordinaria di Montecitorio a porte aperte. Alle ore 16, in Piazza Montecitorio, esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza. Il concerto si apre con l’inno italiano e termina con quello europeo. Nella stessa data del 2 giugno, e sempre nell’ambito di Montecitorio a porte aperte, è possibile visitare il Complesso di Vicolo Valdina, dove è allestita la mostra Ansa “Le donne della Repubblica – Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell’Ansa – 1946 – 2026”. La mostra resta aperta al pubblico fino al 30 giugno, con ingresso da Piazza di Campo Marzio 42. Info e prenotazioni a partire da lunedì 25 maggio dalle ore 10 alla pagina eventi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 2 giugno , edizione straordinaria di Montecitorio a porte aperte. Visitabile anche Vicolo Valdina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giostra della Quintana, parte la festa per lottantennale: svelato il programma

Notizie e thread social correlati

Domenica 12 aprile Montecitorio a porte aperte, prenotazioni da martedì 7Domenica 12 aprile si svolge una giornata di apertura delle porte di Montecitorio, con prenotazioni disponibili a partire da martedì 7.

Nidi e materne, rivoluzione sulle supplenze: porte aperte anche agli studenti universitariA Roma, la difficoltà nel trovare supplenti per le scuole dell’infanzia e i nidi continua a essere un problema.

Argomenti più discussi: 2 giugno - Edizione straordinaria di Montecitorio a porte aperte - Visitabile anche Vicolo Valdina - Prenotazioni da lunedì alle 10; Joint statement from the leaders of the United Kingdom, Italy, France, Germany on the situation in the West Bank; Dal 28 maggio a Roma la mostra ANSA Le donne della Repubblica; 'Le donne della Repubblica': a Roma 80 anni di conquiste femminili.

2 giugno - Edizione straordinaria di Montecitorio a porte aperte - Visitabile anche Vicolo Valdina - Prenotazioni da lunedì alle 10.00 @Montecitorio x.com