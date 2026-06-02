2 giugno la festa è ovunque | dai Fori Imperiali alla serata pop Salvini Conte Schlein assenti alla parata
Il 2 giugno si sono svolte celebrazioni in tutta Italia, con eventi ai Fori Imperiali e al Quirinale. La parata ufficiale ha visto la presenza di autorità politiche, mentre leader di partito come Salvini, Conte e Schlein non hanno partecipato. La giornata è stata caratterizzata da manifestazioni pubbliche, spettacoli e raduni spontanei in diverse città. Nessun incidente rilevante è stato segnalato durante le celebrazioni.
Roma, 3 giugno 2026 – La festa è in piazza, la festa è ai Fori Imperiali, la festa è al Quirinale. La festa è, per la prima volta, davanti al Palazzo, con un evento che, con un ricco racconto televisivo e tanti ospiti - da Roberto Bolle a Paola Cortellesi, da Carlo Verdone a Bebe Vio – celebra il 2 giugno e gli ottanta anni della Repubblica. Una ricorrenza che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto festeggiare ‘aprendo’ il Quirinale, andando in piazza e ascoltando, con “I volti della Repubblica” cosa ne pensano gli italiani. E questo “osservatorio” che è il Quirinale, confida Mattarella rispondendo alle domande di alcuni... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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