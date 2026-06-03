2 giugno a Manfredonia anche i migranti leggono la Costituzione

Da ilsipontino.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno a Manfredonia si sono svolte iniziative per celebrare la Festa della Repubblica, coinvolgendo anche due migranti ospiti della città. Durante l’evento, i migranti hanno letto alcuni estratti della Costituzione italiana, insieme ad altri partecipanti. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, con momenti dedicati alla conoscenza delle norme fondamentali della Repubblica. La lettura pubblica si è svolta in un clima di coinvolgimento e confronto tra diverse realtà presenti sul territorio.

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Ci sono anche due migranti ospiti del centro di accoglienza di Borgo Mezzanone tra i cittadini coinvolti nella lettura dei 54 articoli della Costituzione Italiana nell’ambito delle celebrazioni degli 80 anni della Repubblica a Manfredonia. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, i loro nomi sono Mamadou. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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