2 giugno a Manfredonia anche i migranti leggono la Costituzione
Il 2 giugno a Manfredonia si sono svolte iniziative per celebrare la Festa della Repubblica, coinvolgendo anche due migranti ospiti della città. Durante l’evento, i migranti hanno letto alcuni estratti della Costituzione italiana, insieme ad altri partecipanti. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, con momenti dedicati alla conoscenza delle norme fondamentali della Repubblica. La lettura pubblica si è svolta in un clima di coinvolgimento e confronto tra diverse realtà presenti sul territorio.
Ci sono anche due migranti ospiti del centro di accoglienza di Borgo Mezzanone tra i cittadini coinvolti nella lettura dei 54 articoli della Costituzione Italiana nell’ambito delle celebrazioni degli 80 anni della Repubblica a Manfredonia. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, i loro nomi sono Mamadou. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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