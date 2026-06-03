2 giugno a manfredonia anche i migranti leggono la costituzione

Notizia in breve

Il 2 giugno a Manfredonia si sono svolte iniziative per celebrare la Festa della Repubblica, coinvolgendo anche due migranti ospiti della città. Durante l’evento, i migranti hanno letto alcuni estratti della Costituzione italiana, insieme ad altri partecipanti. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, con momenti dedicati alla conoscenza delle norme fondamentali della Repubblica. La lettura pubblica si è svolta in un clima di coinvolgimento e confronto tra diverse realtà presenti sul territorio.