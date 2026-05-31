A Forlimpopoli si terranno due giorni di eventi per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, inseriti nel programma ‘Dare Futuro alla Memoria’. Tra le iniziative, un reading teatrale sulla Resistenza e la lettura collettiva della Costituzione da parte degli studenti. L’obiettivo è celebrare il patrimonio costituzionale e storico attraverso momenti culturali condivisi.

Forlimpopoli si appresta a vivere due giorni di eventi per l’ 80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, all’interno del cartellone ‘Dare Futuro alla Memoria’. Il programma prenderà il via domani alle 20,45 alla chiesa dei Servi con il reading teatrale ‘L’altra metà del cielo. Voci di donne dalla Resistenza’, curato da Davide Conti e interpretato insieme a Stefania Polidori, Elisa Scotti, Sara Brasini e Margherita Persiani. La serata si concluderà con un brindisi. Le celebrazioni istituzionali si sposteranno poi in piazza Garibaldi martedì 2 giugno. Il ritrovo è alle 8,45, seguito dall’alzabandiera alle 9 e dai saluti delle autorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reading teatrale sulla Resistenza. E gli alunni leggono la Costituzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Notizie e thread social correlati

"L’altra metà del cielo. Voci di donne dalla Resistenza": reading teatrale a cura di Davide ContiIn occasione degli 80 anni dal primo voto delle donne, il Partito democratico forlivese organizza un reading teatrale intitolato “L’altra metà del...

Leggi anche: San Vito, 40 cittadini leggono gli 80 articoli della Costituzione

Temi più discussi: Reading teatrale sulla Resistenza. E gli alunni leggono la Costituzione; I padri della Costituzione in scena questa sera a San Colombano; Forlimpopoli celebra il 2 Giugno: il programma delle iniziative per la Festa della Repubblica; Gioiosa Ionica, il 25 aprile va in scena Cum Panis: Vite Resistenti tra memoria e impegno civile.

Amici sul Serio tornano a teatro per raccontare le donne della ResistenzaFiorano al Serio. Nuovo appuntamento per la seconda edizione della rassegna teatrale Amici sul Palco organizzata dalla compagnia teatrale Amici sul Serio con il patrocinio di Parrocchia e Comune. In ... bergamonews.it

25 aprile, la memoria della Resistenza si fa a teatroNiente è più emblematico del legame tra la Resistenza e il teatro dello stesso edificio dove sorge dal 1947 il Piccolo Teatro di Milano, ricavato da Giorgio Strehler e Paolo Grassi nel sotterraneo di ... huffingtonpost.it