san vito 40 cittadini leggono gli 80 articoli della costituzione

Notizia in breve

A San Vito, 40 cittadini hanno letto tutti gli 80 articoli della Costituzione. L'iniziativa ha coinvolto residenti interessati a conoscere meglio i diritti e i doveri sanciti dalla legge fondamentale. Le letture sono state accompagnate da domande su come i principi costituzionali possano incidere sulla vita quotidiana e sulle famiglie locali. L’evento mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della conoscenza costituzionale e dei diritti garantiti.