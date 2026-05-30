San Vito 40 cittadini leggono gli 80 articoli della Costituzione
A San Vito, 40 cittadini hanno letto tutti gli 80 articoli della Costituzione. L'iniziativa ha coinvolto residenti interessati a conoscere meglio i diritti e i doveri sanciti dalla legge fondamentale. Le letture sono state accompagnate da domande su come i principi costituzionali possano incidere sulla vita quotidiana e sulle famiglie locali. L’evento mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della conoscenza costituzionale e dei diritti garantiti.
? Domande chiave Come influenzeranno i diritti costituzionali la vita quotidiana delle famiglie salentine?. Chi sono gli esperti che arricchiranno il percorso tematico della serata?. Perché la celebrazione è stata organizzata con una cerimonia volutamente semplice?. Dove si collegano le basi giuridiche del Paese alla realtà locale?.? In Breve Evento presso la Chiesa di San Giovanni con interventi di A. Errico, M. Errico e G. Savarese.. Partecipazione alle opere di Cosimo Di Dio e Franca Gallone durante la serata.. Ciclo iniziato il 5 febbraio con l'ex magistrato Gherardo Colombo.. Adesione al progetto nazionale I volti della Costituzione promosso da Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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