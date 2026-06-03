2 giugno 1946 | il referendum che cambiò l’Italia

Il referendum del 2 e 3 giugno 1946 decise la forma di governo dell’Italia, con la scelta tra monarchia e repubblica. Si svolse in un periodo di grande cambiamento, pochi mesi dopo la fine della Seconda guerra mondiale. La consultazione coinvolse milioni di cittadini, che votarono per l’abolizione della monarchia e l’instaurazione di una repubblica. I risultati furono a favore della repubblica con circa il 54% dei voti.

Un voto storico, il primo a suffragio universale, che sancì la fine della monarchia e mise in luce le profonde differenze politiche e culturali del Paese Il referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946 segnò la nascita della Repubblica italiana e rappresentò uno dei momenti più importanti della storia nazionale. Gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica in un Paese appena uscito dalla guerra e dalla dittatura fascista. Il risultato finale premiò la Repubblica con 12.718.641 voti (54,27%), mentre la Monarchia si fermò a 10.718.502 voti (45,73%). Dietro questi numeri si nascondeva però una profonda frattura geografica: il Centro-Nord votò prevalentemente per la Repubblica, mentre il Mezzogiorno e le isole si schierarono in massa a favore della Corona. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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2 giugno 1946 - Il voto che cambiò l'Italia

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