Il referendum del 2-3 giugno 1946 ha portato alla creazione della Repubblica Italiana. Quell'evento storico ha visto i ventenni di allora partecipare attivamente al voto, contribuendo alla scelta di abolire la monarchia e instaurare una nuova forma di governo. Quattro centenari marchigiani ricordano quell’alba come un momento decisivo, che ha segnato il passaggio dal regime fascista alla democrazia. I loro ricordi testimoniano l’importanza di quella giornata per il Paese.

ANCONA I ventenni di allora videro l’alba magica della Repubblica Italiana e poterono contribuire a scegliere la strada votando al referendum costituzionale del 2-3 giugno 1946, per scegliere se confermare la Monarchia o dare al nostro Paese distrutto dalla guerra un assetto repubblicano e democratico. Ottant’anni dopo, quattro ultracentenari marchigiani raccontano quella giornata storica che proprio oggi celebriamo con la Festa della Repubblica. Zara, la sarta di Arcevia Zara Ferretti, 104 anni di Arcevia, nell’entroterra senigalliese, fu tra le 380. 016 donne marchigiane che votarono al referendum del giugno 1946. Per gran parte di loro si trattò della prima volta ai seggi, dopo l’introduzione in Italia nel marzo precedente del suffragio universale che riconobbe anche al genere femminile il diritto di voto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Quell?alba magica della Repubblica». Il referendum del 2 giugno 1946 raccontato da quattro centenari marchigiani

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