Due persone sono state fermate a Cosenza con l’accusa di omicidio plurimo dopo che due braccianti sono rimasti carbonizzati ad Amendolara. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in condizioni critiche, in coma, dopo aver assunto un sostanza chiamata “miele da sballo”. Nel calcio, è iniziato il cambio di allenatori in Serie A.

Home > Podcast > 0306 – Braccianti carbonizzati, due fermi – 17enne in fin di vita dopo “miele da sballo” – In Serie A partito il valzer delle panchine Braccianti carbonizzati ad Amendolara, due fermi per omicidio plurimo a Cosenza. Glasner saluta il Crystal Palace, presto il contatto con Milan. Bologna riparte da Tedesco. 0306 – Braccianti carbonizzati, due fermi – 17enne in fin di vita dopo “miele da sballo” – In Serie A partito il valzer delle panchine New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 03/06 – Braccianti carbonizzati, due fermi – 17enne in fin di vita dopo “miele da sballo” – In Serie A partito il valzer delle panchine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carbonia, cadavere nel parco: si indaga per omicidio

Notizie e thread social correlati

Cos’è il “miele dello sballo” che ha ridotto in fin di vita un 17enne a Napoli: come si assume e quali rischi comportaIl “miele dello sballo” è un estratto di cannabis ottenuto attraverso processi chimici che concentrano i cannabinoidi.

"Miele da sballo", ragazzi in ospedale dopo l'assunzione: 17enne è in pericolo di vitaQuesta notte, tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono stati portati in ospedale a Frattamaggiore dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Temi più discussi: Cosenza, quattro braccianti bruciati vivi in auto ad Amendolara: due fermi per omicidio; I braccianti afghani bruciati vivi perché volevano lo stipendio; I braccianti bruciati vivi, i killer hanno bloccato porte dell'auto; Bruciati vivi nel minivan: così sono stati uccisi i 4 braccianti pakistani. Fermati due connazionali.

Cosenza, i quattro braccianti bruciati vivi: I killer hanno bloccato le porte dell'autoDue cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali uccisi bruciati vivi ieri mattina ad Amendolara. Il fermo ... msn.com

Cosenza, quattro braccianti bruciati vivi in auto ad Amendolara: due fermi per omicidioLeggi su Sky TG24 l'articolo Cosenza, quattro braccianti pakistani bruciati vivi in auto: due fermi per omicidio ... tg24.sky.it