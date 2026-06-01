007 First Light Recensione | James Bond torna giovane spettacolare e moderno

Da gamerbrain.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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007 First Light riporta James Bond al centro della scena videoludica con un progetto che non si limita a sfruttare un nome famoso, ma prova a ricostruire il mito dalle fondamenta. IO Interactive, lo studio noto per la serie Hitman, sceglie infatti di raccontare una versione più giovane, impulsiva e ancora incompleta dell’agente segreto più celebre del mondo, inserendolo in una storia originale legata al suo percorso dentro il programma di addestramento dell’ MI6. L’idea ufficiale del gioco è proprio quella di seguire un Bond intraprendente e a volte spericolato prima della piena consacrazione come 007. Questa scelta permette al gioco di evitare l’effetto semplice operazione nostalgia. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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007 First Light Recensione: una gran bella avventura

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