Zverev-Jodar | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, 2 giugno, si giocano i quarti di finale di Roland Garros 2026 tra Alexander Zverev e Rafa Jodar. La partita si svolge a Parigi e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Sono in campo due giocatori che si contendono un posto tra le ultime quattro del torneo dello Slam.

(Adnkronos) – Quarti di finale al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, Alexander Zverev sfida Rafa Jodar – in diretta tv e streaming – per un posto nella semifinale dello Slam di Parigi. Il tedesco arriva al match dopo aver eliminato Bonzi, Machac, Halys e De Jong, mentre Jodar ha superato Kovacevic, Duckworth, Michelsen. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Alexander Zverev vs Cristian Garin DRAMATIC ending | Monte-Carlo 2026 Match Highlights

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