Sinner-Jodar | orario precedenti e dove vederla in tv

Domani, mercoledì 29, si tiene il match tra Jannik Sinner e Rafa Jodar nei quarti di finale del torneo di Madrid. La partita si svolge in un contesto ufficiale e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sinner e Jodar si sono affrontati in precedenti partite, con risultati diversi. L’orario esatto del match e le modalità di visione vengono comunicate ufficialmente dall’organizzazione del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner sfida Rafa Jodar nei quarti di finale di Madrid. Domani, mercoledì 29 aprile, il tennista azzurro va a caccia della semifinale del Masters 1000 spagnolo e si ritrova davanti il baby fenomeno di casa che, partito dalle qualificazioni, è riuscito ad arrivare fino ai quarti battendo De Jong, De Minaur, Fonseca e Kopriva. Sinner invece ha superato Bonzi, Moller e Norrie negli ottavi. La sfida tra Sinner e Jodar è in programma domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 16. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Madrid che sarà quindi il loro primo incrocio. Sinner-Jodar, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Jannik Sinner affronterà uno tra Rafael Jodar e Vit Kopriva x.com