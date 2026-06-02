Zverev-Jodar oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si giocano i quarti di finale del singolare maschile a Roland Garros 2026, sulla parte bassa del tabellone. Il numero 2 del seeding, Alexander Zverev, sfiderà Rafael Jodar, testa di serie numero 27. L'incontro si svolgerà nel primo pomeriggio e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La partita rappresenta uno degli ultimi passaggi prima delle semifinali del torneo.

Iniziano i quarti di finale del tabellone di singolare maschile al Roland Garros 2026 di tennis, quelli della parte bassa del main draw: il numero 2 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, affronterà la testa di serie numero 27, lo spagnolo Rafael Jodar. L’incontro dei quarti di finale in cui si affronteranno il teutonico e l’iberico sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, martedì 2 giugno, sul Court Philippe Chatrier: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due. Il match tra Alexander Zverev e Rafael Jodar dei quarti di finale del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Rafael Jodar vs Alexander Zverev | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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