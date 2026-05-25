Paolini-Yastremska oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Jasmine Paolini affronta oggi alle 11:00 il suo primo match a Roland Garros 2026. Lo Slam, che due anni fa le regalò la prima finale importante, rappresenta ora un’occasione di riscatto. La partita sarà visibile in diretta televisiva e in streaming. L’avversaria sarà la tennista ucraina Yastremska, in un incontro valido per il primo turno del torneo.

Per Jasmine Paolini arriva oggi alle ore 11:00 il momento dell’esordio al Roland Garros. Lo Slam che due anni fa le diede la prima grande gioia con una finale cui poi seguì quella di Wimbledon, ora, serve un po’ da rinascita. Ma tutto passa dall’ucraina Dayana Yastremska (e, in generale, da un tabellone non propriamente dei più belli). Per la toscana vantaggio di 6-1 nei precedenti, anche se nessuno di essi è successivo al 2023, anzi al luglio 2023, quando l’ultima di tali occasioni si ebbe a Palermo. Nell’ultimo mese e mezzo si è rivista una Jasmine di più alto livello, anche se il paradosso è che in questo miglioramento, a causa dei punti persi (forzatamente) a Roma, è arrivata l’uscita dalla top ten dopo quasi due anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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