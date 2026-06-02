Zverev-Jodar oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Oggi, nei quarti di finale di Roland Garros 2026, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, affronta lo spagnolo Rafael Jodar, numero 27. La partita si svolge sulla parte bassa del tabellone maschile. L'incontro sarà trasmesso in diretta in televisione e in streaming, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali del torneo.

L’incontro dei quarti di finale in cui si affronteranno il teutonico e l’iberico sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, martedì 2 giugno, sul Court Philippe Chatrier: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due. Court Philippe Chatrier – Dalle ore 11.00Mirra Andreeva (Russia, 8)-Sorana Cirstea (Romania, 18) Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. Matteo Arnaldi esulta: “Tiafoe si era un po’ rilassato. Con Colangelo ho ritrovato tranquillità” Roland Garros 2026, tempo di quarti di finale. Super sfide al maschile, BolelliVavassori a caccia della semifinale Kimi Antonelli: “Serve più lucidità in certe situazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alexander Zverev | Round 4 Press conference | Roland-Garros 2026

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