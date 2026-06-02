Dopo giorni di polemiche, l'autore di Zerocalcare ha pubblicato un video in risposta alle accuse rivolte dalla produzione di Due Spicci. Non sono state fornite spiegazioni specifiche sulle contestazioni, né dettagli sulle accuse. La sua dichiarazione si concentra sul fatto che nessuno gli abbia mai chiesto aiuto o collaborazione in merito alla vicenda. La discussione si è aperta sui social e sui mezzi di informazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Dopo giorni di polemica, Michele Rech ha pubblicato un video per dire la sua sulle accuse ricevute dalla produzione di Due spicci. Negli ultimi giorni la serie Due Spicci firmata da Zerocalcare è stata al centro di polemiche: accuse da parte di alcuni animatori per le condizioni di lavoro e il compenso percepito, un'interrogazione parlamentare chiesta dal senatore Maurizio Gasparri, le risposte ufficiali sia di Movimenti Production che DogHead Animation, la solidarietà di realtà dell'ambito dell'animazione come ASIFA e CartoonItalia. E ora anche la risposta ufficiale di Michele Rech stesso con un video sui suoi profili social. La risposta di Zerocalcare "Questo è un video serio". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zerocalcare sulla polemica di Due Spicci: "Perchè nessuno ha mai pensato di chiedermi una mano?"

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ZEROCALCARE, IL SUO CANE E DUE SPICCI PER I SUOI ACCOLLI

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Temi più discussi: La polemica sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di Zerocalcare; Perché la nuova serie di Zerocalcare è diventata un caso politico; Non ha senso prendersela con Zerocalcare se i disegnatori di Due Spicci sono stati pagati poco; 'Due Spicci' in Parlamento, interrogazione su serie tv di Zerocalcare.

Due Spicci, Gasparri vuole un'interrogazione parlamentare sulla serie di Zerocalcare! reddit

La polemica su Due spicci arriva in Parlamento. Gasparri chiede verifiche sulle accuse relative alla produzione della serie. Leggi l'articolo: fumettologica.it/2026/06/mauriz… x.com

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