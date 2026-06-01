Dopo alcune segnalazioni anonime diffuse sui social da UN!TA, esplode il caso attorno alla nuova serie Netflix di Zerocalcare, Due Spicci, prodotta da Movimenti Production. La società respinge ogni accusa La nuova serie diZerocalcare,Due spicci, è approdata da poco su Netflix ma, più che per il contenuto, nelle ultime ore sta facendo discutere per lepolemiche legate alla sua produzione. Al centro della vicenda ci sono alcunesegnalazioni anonimedi presunti collaboratori della serie, che sostengono di aver ricevutocompensi molto bassi e di essere stati sottoposti a carichi di lavoro superiori rispetto a quanto concordato inizialmente. Le testimonianze erano state raccolte e pubblicate sabato scorso nelle Instagram Stories diUN!TA(Unione Italiana Animatori), pagina che si occupa di informazione sul settore dell’animazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Due Spicci, polemica sulla serie di Zerocalcare: la replica di UN!TA

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