Due Spicci di Zerocalcare compensi da 6 euro l'ora e interrogazione di Gasparri | è polemica sulla serie Netflix
Compensi da 6 euro lordi l'ora, diffide ai creator, e un'interrogazione parlamentare di Gasparri. La serie animata Due Spicci di Zerocalcare su Netflix finisce nella polemica sul lavoro nell'animazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Due Spicci - ZeroCalcare presenta la sua serie Netflix al Circo Massimo
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