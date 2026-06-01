Due Spicci di Zerocalcare compensi da 6 euro l'ora e interrogazione di Gasparri | è polemica sulla serie Netflix

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Compensi da 6 euro lordi l'ora, diffide ai creator, e un'interrogazione parlamentare di Gasparri. La serie animata Due Spicci di Zerocalcare su Netflix finisce nella polemica sul lavoro nell'animazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Due Spicci - ZeroCalcare presenta la sua serie Netflix al Circo Massimo

Video Due Spicci - ZeroCalcare presenta la sua serie Netflix al Circo Massimo

Notizie e thread social correlati

Maurizio Gasparri e l'interrogazione sulla serie "Due Spicci" di Zerocalcare, la replica dei produttoriMaurizio Gasparri ha presentato un’interrogazione riguardo alla serie “Due Spicci” di Zerocalcare.

Due Spicci: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie di Zerocalcare in arrivo su NetflixIl 27 maggio 2026 Netflix lancerà “Due Spicci”, la nuova serie di animazione di Zerocalcare.

Temi più discussi: Arriva Due spicci, la nuova serie di Zerocalcare: cosa sapere; Zerocalcare, arriva Due spicci. Il Secco, Sara, Stella: cosa c’è da sapere sulla nuova serie; Zerocalcare e ‘Due spicci’: è troppo tardi per essere felici?; Netflix Celebra L’uscita Della Nuova Serie Di Animazione 'Due Spicci' Con un Grande Evento al Circo Massimo a Roma.

due spicci di due spicci di zerocalcareDavid Parenzo replica a Zerocalcare dopo la citazione in Due Spicci: la stoccata sulle multinazionaliDavid Parenzo replica a Zerocalcare dopo la citazione de La Zanzara in Due Spicci: il significato della frecciata sulle multinazionali ... virgilio.it

due spicci di due spicci di zerocalcareDue Spicci, Parenzo risponde a Zerocalcare: 'In comune la passione per le multinazionali'La serie 'Due Spicci' di Zerocalcare cita ironicamente due noti conduttori radiofonici, che commentano la gag sui social. serial.everyeye.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web