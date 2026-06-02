Zerocalcare rompe il silenzio | Lavoratori sfruttati? Se è vero potevano scrivermi Gasparri fa il giustiziere ma vota contro il salario minimo

Dopo tre giorni di silenzio, Zerocalcare ha pubblicato un video in risposta alle polemiche sulla sua serie “Due Spicci” prodotta da Netflix. L'artista ha commentato le accuse di sfruttamento dei lavoratori, affermando che se fossero vere, avrebbe potuto essere contattato. Nel video, ha anche criticato un politico che si è presentato come giustiziere, nonostante abbia votato contro il salario minimo.

Tre giorni di silenzio, poi la replica affidata a un video diretto e senza filtri. Michele Rech, in arte Zerocalcare, interviene sulla bufera mediatica e politica che ha travolto “Due Spicci”, la sua nuova serie prodotta per Netflix. Al centro del dibattito, sollevato nelle scorse settimane anche. 🔗 Leggi su Today.it

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