Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha presentato un’interrogazione al ministero del Lavoro riguardo alle condizioni di lavoro nella produzione della nuova serie del fumettista Zerocalcare. Gasparri ha sollevato dubbi sullo sfruttamento dei lavoratori coinvolti nel progetto. La richiesta mira a ottenere chiarimenti ufficiali sulle modalità di impiego e sui diritti dei lavoratori impiegati nella realizzazione dell’opera.

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha presentato un’interrogazione al ministero del Lavoro chiedendo chiarimenti sulle condizioni di lavoro legate alla realizzazione della nuova serie del fumettista Zerocalcare. L’iniziativa nasce dopo alcune segnalazioni riportate dalla stampa riguardanti presunti ritmi di lavoro particolarmente intensi e compensi ritenuti insufficienti da alcuni collaboratori della produzione. Al centro della vicenda c’è la miniserie “Due spicci”, distribuita da Netflix. Secondo quanto riferito da alcuni lavoratori coinvolti nel progetto, sarebbero emerse criticità relative sia all’organizzazione del lavoro sia agli aspetti economici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gasparri contro Zerocalcare, la rivelazione: “Lavoratori sfruttati…”. Interrogazione parlamentare

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