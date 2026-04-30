C’è chi parla di salario minimo e chi fa il salario giusto | la differenza tra propaganda e risposte reali

Recentemente si discute di salario minimo e salario giusto, con opinioni spesso divergenti tra chi li considera strumenti di tutela e chi li vede come promesse senza fondamento. Il decreto approvato il Primo maggio ha introdotto il concetto di “salario giusto” ed è stato accolto positivamente da molte associazioni datoriali e dai sindacati, esclusa la Cgil. La materia resta al centro di un acceso dibattito pubblico e politico.

Il decreto Primo maggio, che introduce il “salario giusto”, è stato salutato con favore tanto da Confindustria e dalle altre associazioni datoriali quanto dai sindacati, al netto della Cgil. C’è un motivo: la misura introdotta dal governo è una risposta seria al tema della povertà salariale, che rafforza il ruolo della contrattazione collettiva ed evita il rischio intrinseco al salario minimo di vedere un livellamento al ribasso delle condizioni economiche e contrattuali dei lavoratori. La soddisfazione dei sindacati. La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e il segretario...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - C’è chi parla di salario minimo e chi fa il salario giusto: la differenza tra propaganda e risposte reali La justicia es incompatible con el idealismo: la imprudencia de don Quijote y sus engaños Notizie correlate Leggi anche: Salario giusto e salario minimo, qual è la differenza e cosa cambia per gli stipendi Salario giusto e salario minimo, qual è la differenza e cosa può cambiare per gli stipendi italianiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di tracciare una linea netta sul tema delle retribuzioni con il nuovo decreto lavoro approvato... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Salario giusto, incentivi, caporalato digitale: cosa c'è nel decreto Primo maggio; Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Primo maggio, il governo Meloni lancia il salario giusto e dice no al salario minimo: le differenze; Il governo approva il decreto lavoro senza confronto. Attraverso la legale Taccia, parla l’amico del fratello della vittima: "Quando io ero a casa, lei era a lavorare" - facebook.com facebook Dopo le critiche dei giorni scorsi il cancelliere tedesco parla ora di "partenariato transatlantico affidabile". x.com