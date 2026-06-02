Zerocalcare ha pubblicato un video su Instagram per rispondere alle polemiche riguardanti le condizioni di lavoro degli animatori coinvolti nella produzione di “Due spicci”, la sua terza serie per Netflix. L’artista ha affermato di aver potuto essere un alleato, ma si è detto dispiaciuto che questa possibilità non sia stata riconosciuta. Le accuse sulle condizioni di lavoro sono emerse nelle scorse settimane, suscitando discussioni nel settore.

“Potevo essere un alleato “. Michele Rech, in arte Zerocalcare, risponde con un video su Instagram alle polemiche emerse negli scorsi giorni dopo le accuse sulle condizioni di lavoro degli animatori impegnati nella realizzazione di “ Due spicci “, la terza serie animata da lui firmata per Netflix. Una polemica che oltre sui giornali è finita anche in Parlamento con un’interrogazione al ministero del Lavoro presentata dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. L’autore romano ricorda innanzitutto il suo ruolo creativo all’interno della produzione: “Mi pare abbastanza evidente che io sono l’autore della serie: vuol dire che io faccio la parte creativa, scrivo la storia, disegno i personaggi, doppio le voci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zerocalcare replica alle polemiche sulla serie: “Lavoratori sottopagati? Mi spiace non mi abbiano visto come un alleato”

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Zerocalcare replica alle polemiche, gli operai sfruttati per meno di 2 euro allora a Milano

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Zerocalcare risponde alle accuse: “Lavoratori sfruttati per Due Spicci? Mai saputo niente, sarei stato un alleato”Zerocalcare ha pubblicato un video su Instagram per rispondere alle accuse di sfruttamento dei lavoratori coinvolti nella serie animata Due Spicci.

Temi più discussi: Due Spicci di Zerocalcare accusata di pagare 6 euro l’ora: l’interrogazione di Gasparri e la replica della produzione; Non ha senso prendersela con Zerocalcare se i disegnatori di Due Spicci sono stati pagati poco; Gasparri e l'interrogazione sulla miniserie di Zerocalcare: Due spicci dati anche ai lavoratori?. La replica dei produttori: Norme e diritti sempre rispettati; Zerocalcare finisce in Parlamento: Gasparri chiede un’ispezione al ministero del Lavoro sulle paghe della serie Netflix Due spicci. La replica.

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