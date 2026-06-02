Zerocalcare ha risposto a Gasparri sulla questione degli autori sfruttati, affermando che senza contatti non può intervenire. La replica segue un’interrogazione parlamentare riguardante le condizioni di lavoro dei disegnatori. L’autore ha spiegato di non aver ricevuto richieste o solleciti e ha sottolineato di essere disponibile a collaborare qualora venga contattato. La discussione si inserisce nel dibattito sulla tutela dei professionisti nel settore creativo.

Zerocalcare non ci sta e replica alle accuse piovute su di lui da social e giornali con un reel pubblicato su Instagram. La vicenda è arrivata anche in Parlamento con una interrogazione presentata da Gasparri sul presunto sfruttamento dei disegnatori che hanno lavorato alla serie “Due spicci”, ideata da Zerocalcare e disponibile in questi giorni su Netflix. “Due spicci”, Zerocalcare risponde a Gasparri “Assurdo che nessuno mi abbia contattato” “Accuse anonime strumentalizzate da sciacalli” “Due spicci”, Zerocalcare risponde a Gasparri L’interrogazione presentata dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, prende spunto da un articolo pubblicato dal Giornale in cui si parla di lamentele di alcuni lavoratori che hanno collaborato alla produzione di “Due Spicci”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Zerocalcare replica a Gasparri sui disegnatori sfruttati: “Se nessuno mi contatta, come faccio a intervenire?”

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